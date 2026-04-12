La festa del cibo romano in provincia di Milano

A Cassano d'Adda, cittadina sulle sponde dell'omonimo fiume, a metà strada fra Milano e Bergamo, va in tavola la cucina romana.Un fine settimana dedicato ai sapori e alle tradizioni della gastronomia capitolina, un maxi evento gastronomico itinerante, giunto alla seconda edizione. Ogni settimana una tappa diversa per diffondere la cultura del cibo. Carbonara, amatriciana, cacio e pepe fra i primi, porchetta e abbacchio fra i secondi. senza dimenticare il dolce.

