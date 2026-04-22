La diffida dei Mattei

Il fatto è questo: Pietro Mattei, nipote del fondatore dell'Eni, ha diffidato il governo italiano ad usare il suo cognome e quello del nonno, in relazione al piano di sviluppo per l'Africa. Lo ha fatto con una pec, gelida ma ufficiale che ha tolto ogni dubbio sull'autenticità della richiesta. La sopresa però a Palazzo Chigi sarà probabilmente rimasta. Prima di tutto per la tempistica: sono passati oltre due anni dall'avvio del piano che porta il nome di Mattei non a caso: era un omaggio al grande imprenditore e al tempo stesso una dichiarazione di intenti.