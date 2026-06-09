IDENTITA' MILANO 2026

La cucina applicata alla pizzeria, un team che accoglie la materia prima e la trasforma

Franco Pepe, chef del Ristorante "Pepe in grani" di Caiazzo, Caserta, ospite di Tgcom24 a Identità Milano 2026

09 Giu 2026 - 17:05
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