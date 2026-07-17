La Cina sfida gli Usa sull'intelligenza artificiale: Xi punta su un'IA "per tutti"

Robot umanoidi che giocano a ping pong, ballano e fanno la spesa: è la vetrina della World Artificial Intelligence Conference di Shanghai, dove la Cina rilancia la sfida tecnologica agli Stati Uniti. Aprendo i lavori, Xi Jinping ha chiesto una governance globale dell'intelligenza artificiale e ha criticato ogni tentativo di monopolizzare la tecnologia, annunciando programmi di formazione e cooperazione con i Paesi emergenti. Sul fronte industriale, riflettori puntati su Kimi K3 della startup Moonshot IA, presentato come il più grande modello open-weight al mondo e indicato come competitivo con i più avanzati sistemi statunitensi.