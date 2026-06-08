La Cina apre una nuova via d'acqua commerciale: è il terzo fiume più lungo al mondo

La Cina ha completato il riempimento d'acqua del Canale Pinglu, prima grande infrastruttura fluviale del Paese progettata per collegare direttamente le vie navigabili interne al mare, segnando una tappa chiave verso l'entrata in funzione prevista per settembre. Secondo l'emittente statale "Cctv", il canale è entrato nella fase delle prove di navigazione dopo l'avvio del riempimento delle chiuse di Ma'dao e Qishi. L'opera, i cui lavori sono iniziati nell'agosto 2022, rappresenta uno dei progetti simbolo del Nuovo corridoio commerciale internazionale terra-mare. Lunga 134,2 chilometri, l'infrastruttura collega il bacino di Xijin, nella città di Hengzhou, al porto di Qinzhou, nella regione autonoma del Guangxi, creando un collegamento diretto tra il sistema del fiume Xijiang e il Golfo di Beibu. Una volta pienamente operativa, l'opera consentirà alle merci provenienti dal Guangxi e dalla Cina sudoccidentale di raggiungere il mare percorrendo oltre 560 chilometri in meno, con una significativa riduzione dei tempi di trasporto, dei costi logistici e dei consumi di carburante. Pechino considera il canale un'infrastruttura strategica per rafforzare i collegamenti commerciali con i Paesi dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) e sostenere lo sviluppo del Nuovo corridoio terra-mare, uno dei principali progetti di integrazione economica tra la Cina occidentale e il Sud-est asiatico.