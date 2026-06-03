La chioma dorata del bufalo "Donald Trump" incanta la folla del Bangladesh

Un bufalo, soprannominato “Donald Trump” per via della sua chioma bionda, sta attirando folle allo zoo nazionale del Bangladesh. Il raro maschio albino, che pesa 700 chilogrammi, è diventato una vera e propria star quando un allevatore ha fatto notare che la sua ciocca bionda ricordava il presidente degli Stati Uniti. Dopo che un video dell'animale è diventato virale sui social media, moltissime persone hanno iniziato a recarsi alla fattoria alle porte della capitale per vederlo di persona. Inizialmente il bufalo era destinato al macello in occasione dell'Eid al-Adha, la festa islamica del sacrificio ma, adducendo motivi di sicurezza legati all'afflusso di visitatori, il governo ha ordinato il suo trasferimento allo zoo di Dhaka, dove i fan hanno sfidato il caldo torrido per vederlo.