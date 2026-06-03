Evitato l'abbattimento

La chioma dorata del bufalo "Donald Trump" incanta la folla del Bangladesh

Il governo ha ordinato il suo trasferimento allo zoo di Dhaka, dove è diventato una vera e propria attrazione

03 Giu 2026 - 15:45
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Un bufalo, soprannominato “Donald Trump” per via della sua chioma bionda, sta attirando folle allo zoo nazionale del Bangladesh. Il raro maschio albino, che pesa 700 chilogrammi, è diventato una vera e propria star quando un allevatore ha fatto notare che la sua ciocca bionda ricordava il presidente degli Stati Uniti. Dopo che un video dell'animale è diventato virale sui social media, moltissime persone hanno iniziato a recarsi alla fattoria alle porte della capitale per vederlo di persona. Inizialmente il bufalo era destinato al macello in occasione dell'Eid al-Adha, la festa islamica del sacrificio ma, adducendo motivi di sicurezza legati all'afflusso di visitatori, il governo ha ordinato il suo trasferimento allo zoo di Dhaka, dove i fan hanno sfidato il caldo torrido per vederlo.

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