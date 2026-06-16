SUL PONTE PIÙ ANTICO DELLA CITTÀ

La "Caverne du Pont Neuf" apre ai visitatori a Parigi

L'installazione dell'artista JR ha aperto ufficialmente le sue porte ai visitatori"

16 Giu 2026 - 06:57
00:20 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo