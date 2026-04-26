La Casa Bianca nel mirino: la lunga scia di attentati riusciti e falliti

Ma è il 22 novembre 1963 che avviene uno degli eventi più traumatici della storia americana: l’assassinio di John F. Kennedy. A bordo di un’auto scoperta insieme alla moglie Jacqueline Kennedy Onassis durante una parata presidenziale a Dallas, viene colpito alla testa da un colpo di fucile. A premere il grilletto fu Lee Harvey Oswald, appostato a una finestra. Un evento ancora oggi oggetto di indagini, dubbi e ipotesi alternative.