La carovana di Papa Leone attraversa i villaggi sulle Ande

Papa Leone XIV è arrivato nella spianata di Santa Cruz de Succhabamba, sulle Ande, per presiedere la messa. Durante il giro tra la folla a bordo della papamobile, il pontefice ha salutato i fedeli e benedetto i bambini. "Quanta gioia essere ancora una volta qui con voi. È un grande sogno che il Signore mi abbia permesso di venire qui, anche in visita pastorale alla Diocesi di Chiclayo e in tutto il Perù". Lo ha detto il Papa, rivolgendo un saluto a braccio ad alcuni disabili incontrati nella parrocchia dell'Immacolata di Santa Cruz, prima della celebrazione della messa.