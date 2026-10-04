La benzina è cara e l'elettrico corre

La benzina è cara e l'elettrico corre

Mercato dell'auto: ad agosto, le immatricolazioni di quattro ruote elettriche nell'Unione europea sono salite del 62,7% rispetto a un anno prima.

04 Ott 2026 - 14:11
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