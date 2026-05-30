La bandiera cade davanti al re durante la festa delle forze armate spagnole: lo sguardo stupito di Felipe fa il giro del web

A riassumere efficacemente il piccolo fuoriprogramma di oggi alla festa delle Forze armate spagnole a Vigo (Galizia) è bastato lo zoom di una telecamera sul volto di re Felipe VI, sorpreso in un'espressione a dir poco perplessa nel bel mezzo di un evento di massima solennità. È stato proprio quello infatti il momento dell'imprevisto che ora, immortalato in video, sta facendo il giro del web: con un grande vessillo nazionale venuto giù durante la cerimonia dell'alzabandiera sulle note dell'inno spagnolo. Come riportano i media spagnoli, è la prima volta che il rituale dell'alzabandiera in questa giornata solenne non si svolge come previsto, anche perché normalmente tutta la cerimonia viene preparata e provata "nei minimi dettagli".