La balena arenata nel Baltico riprende il largo a sorpresa

La balena arenata da settimane nel Baltico ha ripreso a nuotare e ha lasciato la spiaggia di Wismar, in Germania, dove giaceva immobile dal 31 marzo davanti all'isola di Poel, senza dare più molti segnali di attività. Dopo giorni di polemiche e proteste sulla decisione degli enti locali di rinunciare a una nuova missione di salvataggio, la megattera è riuscita a tornare a nuotare in autonomia probabilmente favorita dall'innalzamento del livello dell'acqua. La situazione resta comunque delicata: la balena starebbe cambiando direzione in modo irregolare, arrivando persino a puntare verso il porto. Diverse imbarcazioni di soccorso la stanno quindi accompagnando nel tentativo di guidarla verso l'oceano aperto.