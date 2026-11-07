L'Uruguay abbraccia Papa Leone: "Costruite ponti, trasmettete la fede"

Siate costruttori di ponti, trasmettete la fede alle future generazioni con coraggio creativo. Seconda giornata del Papa in Uruguay, dove sono arrivate 40mila persone per la messa a Paysandù, una delle città più popolose del Paese, collegata all'Argentina con un ponte. Usa proprio questa immagine Prevost: nell'omelia dice che è questa la vocazione a cui tutti siamo chiamati, ovvero costruire ponti, rafforzare legami, unire, comunicare ma è necessario - ha aggiunto - che il ponte abbia buone fondamenta "affinché non soccomba alle correnti più impetuose". Formate i bambini e i giovani nella fede, accompagnate le famiglie e sostenete gli anziani, praticate le opere di carità, è l'appello di Papa Leone.