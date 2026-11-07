Il viaggio in sudamerica

L'Uruguay abbraccia Papa Leone: "Costruite ponti, trasmettete la fede"

Oltre 40mila persone a Paysandù, una delle città più"popolose del Paese, collegata all'Argentina proprio da un ponte

di Fabio Marchese Ragona
07 Nov 2026 - 19:12
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Siate costruttori di ponti, trasmettete la fede alle future generazioni con coraggio creativo. Seconda giornata del Papa in Uruguay, dove sono arrivate 40mila persone per la messa a Paysandù, una delle città più popolose del Paese, collegata all'Argentina con un ponte. Usa proprio questa immagine Prevost: nell'omelia dice che è questa la vocazione a cui tutti siamo chiamati, ovvero costruire ponti, rafforzare legami, unire, comunicare ma è necessario - ha aggiunto - che il ponte abbia buone fondamenta "affinché non soccomba alle correnti più impetuose". Formate i bambini e i giovani nella fede, accompagnate le famiglie e sostenete gli anziani, praticate le opere di carità, è l'appello di Papa Leone. 

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