L'ultima messa di Papa Leone XIV in Perù: "Un sogno che si è realizzato"

Papa Leone saluta il Perù, la sua casa, ma soprattutto il popolo che lo ha aiutato a crescere come pastore e missionario: "Rimarrete sempre nel mio cuore, questo è stato un sogno che si è realizzato". Era emozionato qualche giorno fa, Prevost, quando ha lasciato Chiclayo, la sua vecchia diocesi. "Sono venuto per confermarvi nella fede questa volta da pastore della chiesa universale", ha detto a questa gente, sorridente ma povera, che ha voluto riabbracciare il suo monsignor Robert. Prima di partire, un saluto dal balcone della nunziatura apostolica a tutti i fedeli che in questi giorni hanno fatto sentire la loro presenza con canti sotto al suo balcone. Il momento più solenne è la messa conclusiva: qui alla base aerea dell'aviazione militare sono arrivati fedeli da tutto il Paese.