Speciale Guerra Ucraina
NEL TERRITORIO DI KRASNODAR

L'Ucraina bombarda la raffineria di petrolio russa Afipsky

Vasto incendio all'interno dell'impianto che produce sei milioni di tonnellate di greggio all'anno

11 Giu 2026 - 10:31
00:26 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
guerra russia ucraina
video evidenza
ucraina