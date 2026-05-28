Venti di guerra

L'Ucraina acquisterà 20 nuovi jet Gripen

Invece la Svezia donerà i jet più vecchi in anticipo: così Zelensky e la Svezia hanno firmato un accordo di cooperazione in materia di difesa

28 Mag 2026 - 16:43
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