L'ordine di Trump: "Distruggere qualsiasi nave mette mine a Hormuz"

"Ho ordinato di distruggere qualsiasi imbarcazione, che stia posizionando mine nelle acque dello Stretto. Controlliamo Hormuz, resterà sigillato fino alla firma di un accordo". Immancabile, l'affondo social di giornata firmato da Donald Trump fotografa lo stallo in cui è finita l'America nel canale in ostaggio della guerra. La Marina americana è impegnata nel golfo dell'Oman sia nel presidio militare che continua - nonostante il prolungamento del cessate il fuoco in attesa di nuovi round diplomatici a Islamabad, annunciati per imminenti ma su cui non c'è alcuna conferma - sia nelle delicate operazioni di sminamento.