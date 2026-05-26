L'ondata di calore che travolge l'Europa mostra il volto più drammatico: otto morti in Francia

Otto morti in Francia, due adolescenti annegati nel Regno Unito. L’ondata di calore che sta travolgendo l’Europa occidentale mostra già il suo volto più drammatico. Mentre le autorità sanitarie lanciano allerta in diversi Paesi, le temperature continuano a salire con valori da pieno luglio. Londra vive la notte di maggio più calda mai registrata, la Francia fa scattare l'allerta sanitaria e tra Germania e penisola iberica il termometro continua a correre: a Francoforte si sfiorano i 33 gradi, mentre in Spagna si attendono picchi vicini ai 40 entro la fine della settimana.