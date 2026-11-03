CRESCE LA PREOCCUPAZIONE

L'ombra della guerra ibrida sugli attacchi hacker ai frigoriferi di mezza Europa

La preoccupazione - in questa precisa direzione - è alle stelle, in tutto il continente

di Luca Pesante
03 Nov 2026 - 12:51
01:27 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo