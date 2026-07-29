Nuove mode

L'Odissea di Nolan rilancia lo stile dell'antica Grecia

Il film campione di incassi detta nuovi trend

di Eleonora Rossi Castelli
29 Lug 2026 - 19:14
01:32 
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Il kolossal campione d'incassi conquista il pubblico mondiale e detta tendenza anche a Hollywood: il successo dell'Odissea di Christopher Nolan ispira il ritorno dell'estetica dell'antica Grecia sui red carpet.
 

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