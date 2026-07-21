Il film

L'Odissea di Christopher Nolan è già un successo

Un poema pilastro della classicità che diventa film d'azione, conquista le sale e persino i grecisti più severi

di Silvia Carrera
21 Lug 2026 - 20:01
01:30 
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