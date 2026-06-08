LA GIORNATA MONDIALE

L'oceano, un ecosistema da "guarire"

L'acqua si scalda, e i pesci spariscono

di Francesca Canto
08 Giu 2026 - 19:05
01:38 
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Il mare si scalda, i pesci spariscono. Sono dati preoccupanti quelli che emergono nella Giornata mondiale degli Oceani. Un appuntamento per ricordarci che c'è un'immensa distesa d'acqua in pericolo.

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