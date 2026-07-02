Come Nessy Guerra

L'italiana Angela Rovera e la figlia "bloccate in Arabia dal marito"

La donna non può tornare in Italia con la figlia di due anni perché il marito, cittadino saudita, avrebbe privato lei e la bambina dei passaporti

02 Lug 2026 - 18:51
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