QUINDICESIMA VOLTA DAL 1999

L'Italia torna al comando della missione nato in Kosovo

Oltre 4600 i militari di 31 Paesi che prestano servizio per Kfor: Roma,"con quasi 900 uomini dispiegati, fornisce il contributo maggiore

di Beatrice Bortolin
14 Ott 2026 - 19:09
01:33 
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