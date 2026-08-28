L'Italia diventa il modello del G7, ora è la Francia l'anello debole

Da malata d'Europa a modello del G7. Il Financial Times incorona l’Italia e l'operato del governo Meloni. In un articolo, viene osservato che per tutta l'estate il rendimento del titolo decennale italiano è rimasto sotto quello francese. Ora a preoccupare con i timori legati all'incertezza politica e la crescita è invece Parigi. Un ulteriore riconoscimento internazionale arriva anche dalla Bild: "Giorgia Meloni batte il record" parlando dell'imminente raggiungimento del primato di longevità del governo.