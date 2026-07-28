PER 14,9 MLD DI EURO

L'Italia chiede l'accesso al Safe, l'annuncio del vicepremier Tajani

Una scelta, spiegano gli esponenti di governo, necessaria per garantire la sicurezza dell'intera Europa

di Ida Molaro
28 Lug 2026 - 12:19
01:34 
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