L'Iran riapre lo spazio aereo, Trump: "Per ora rimaniamo ad osservare"

L'Iran ha riaperto la mattina del 15 gennaio il suo spazio aereo, dopo averlo chiuso per cinque ore nella notte. A Teheran si temeva un imminente attacco americano. Diversi segnali lo avevano fatto pensare, compresa l'evacuazione del personale dalla grande base americana in Qatar, possibile obiettivo di ritorsioni iraniane. E invece dalla Casa Bianca il presidente americano ha spiegato: "Abbiamo ricevuto notizie da fonti attendibili che le uccisioni si sono fermate e che le esecuzioni sono state sospese. Per ora dunque rimaniamo ad osservare".