Mondo
Le manifestazioni in Iran

L'Iran riapre lo spazio aereo, Trump: "Per ora rimaniamo ad osservare"

A"Teheran si temeva un imminente attacco americano. Diversi segnali lo avevano fatto pensare, compresa l'evacuazione del personale dalla grande base americana in Qatar, possibile obiettivo di ritorsioni iraniane.

di Alfredo Macchi
15 Gen 2026 - 12:42
01:34 

L'Iran ha riaperto la mattina del 15 gennaio il suo spazio aereo, dopo averlo chiuso per cinque ore nella notte. A Teheran si temeva un imminente attacco americano. Diversi segnali lo avevano fatto pensare, compresa l'evacuazione del personale dalla grande base americana in Qatar, possibile obiettivo di ritorsioni iraniane. E invece dalla Casa Bianca il presidente americano ha spiegato: "Abbiamo ricevuto notizie da fonti attendibili che le uccisioni si sono fermate e che le esecuzioni sono state sospese. Per ora dunque rimaniamo ad osservare".

