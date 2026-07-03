L'Iran piange Khamenei: folla e commozione attorno al feretro della guida suprema

La folla si accalca attorno al feretro ricoperto da un drappo verde e circondato da tulipani rossi. L'emozione è tanta vicino alla bara di Alì Khamenei, la Guida Suprema iraniana uccisa dai bombardamenti israeliani e americani il 28 febbraio scorso. L’Iran piange la figura che ha governato la Repubblica Islamica dal 1989.