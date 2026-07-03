L'Iran piange Khamenei: folla e commozione attorno al feretro della guida suprema
Migliaia di persone per l'ultimo saluto al leader che ha guidato la Repubblica Islamica dal 1989, ucciso nei raid di febbraio.di Elia Milani
La folla si accalca attorno al feretro ricoperto da un drappo verde e circondato da tulipani rossi. L'emozione è tanta vicino alla bara di Alì Khamenei, la Guida Suprema iraniana uccisa dai bombardamenti israeliani e americani il 28 febbraio scorso. L’Iran piange la figura che ha governato la Repubblica Islamica dal 1989.