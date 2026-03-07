OTTAVO GIORNO DI GUERRA

L'Iran non si arrende, bombardamenti incrociati con Israele

Teheran: "La richiesta di resa incondizionata è un sogno che i nemici"devono portare con sé nella tomba"

di Alfredo Macchi
07 Mar 2026 - 12:09
iran
usa
israele