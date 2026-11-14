L'Iran inaugura il primo centro di addestramento militare destinato esclusivamente alle donne

Hanno il viso coperto dal velo e dai mirini dei fucili le donne iraniane in piazza Azadi, a Teheran, che hanno inaugurato il nuovo centro di addestramento militare per volontarie. Sullo sfondo restano le tensioni con Stati Uniti e Israele, dunque il regime iraniano prepara alla guerra anche le soldatesse e manda un implicito messaggio ai nemici. Decine di partecipanti, denominate "Janfadayan", hanno preso parte a esercitazioni con armi d’assalto, come i kalashnikov, arrampicate su muri e discese in teleferica.