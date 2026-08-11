L'Iran avrebbe tentato di uccidere Trump al termine del vertice Nato
Dopo il vertice di Ankara, il tycoon avrebbe inscenato la partenza sull'Air Force One per sfuggire a un possibile attentato di Teherandi Francesca Canto
"Uccidiamo Trump" - c'è scritto su un murales di Teheran che ritrae il presidente in una bara. Sembrava una minaccia lontana, invece - scrive il Washington Post - l’Iran avrebbe tentato concretamente di uccidere il tycoon al termine del vertice nato ad Ankara.
Il presidente americano era volato in Turchia sul nuovo aereo donatogli dal Qatar, ma una volta giunto nel Paese, i funzionari della Casa Bianca hanno fatto sapere che sarebbe tornato con il vecchio Air Force One. Tuttavia, si trattava di uno stratagemma.