Mondo
Il rischio di regime change

L'Iran apre alla possibilità di colloqui con gli Stati Uniti

La dichiarazione dopo che Trump"ha minacciato di colpire duramente la Repubblica islamica, se continuerà a reprimere i manifestanti

di Elia Milani
12 Gen 2026 - 21:46
“Siamo pronti a una guerra, ma anche a un negoziato”. È Abbas Araqchi, il ministro degli esteri iraniano, ad aprire alla possibilità di colloqui con gli Stati Uniti. Dopo che il presidente Donald Trump ha minacciato di colpire duramente la Repubblica islamica se continuerà la repressione violenta contro i manifestanti, i media americani parlano di un contatto - e di un possibile incontro nei prossimi giorni - tra il capo della diplomazia di Tehran e Steve Witkoff, l’inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente. Intanto il regime ostenta sicurezza.

