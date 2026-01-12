L'intervista al "tassista eroe" che ha aiutato due giovani in difficoltà

Nella città dove vive e lavora lo hanno subito ribattezzato il "tassista eroe". Si tratta di Vincenzo Fimognari, 45 anni, che ha prestato aiuto a due ventenni. Le ragazze, uscite da una festa di compleanno in un locale, sono state prese di mira da cinque sconosciuti che hanno iniziato a seguirle. Vincenzo ha capito immediatamente che la situazione era rischiosa, le ha affiancate e aiutate.