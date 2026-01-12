Logo Tgcom24
Intervento provvidenziale

L'intervista al "tassista eroe" che ha aiutato due giovani in difficoltà

Vincenzo Fimognari ha assistito due ragazze che erano state prese di mira da alcuni malintenzionati

di Tito Giliberto
12 Gen 2026 - 12:36
01:24 

Nella città dove vive e lavora lo hanno subito ribattezzato il "tassista eroe". Si tratta di Vincenzo Fimognari, 45 anni, che ha prestato aiuto a due ventenni. Le ragazze, uscite da una festa di compleanno in un locale, sono state prese di mira da cinque sconosciuti che hanno iniziato a seguirle. Vincenzo ha capito immediatamente che la situazione era rischiosa, le ha affiancate e aiutate. 

tassista