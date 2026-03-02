L'intelligenza artificiale di Anthropic è stata usata per l'attacco all'Iran

Claude, l'intelligenza artificiale della società tecnologica Anthropic, è stata utilizzata dall'esercito americano per sferrare l'attacco all'Iran, nonostante l'opposizione del Ceo della società Dario Amodei. L'imprenditore, di origine italiana, era balzato sulle prime pagine dei giornali per aver negato al Pentagono di usare l'AI per la realizzazione di armi autonome e la sorveglianza di massa. Secondo diversi rapporti, il sistema AI di Amodei sarebbe stato usato in Iran prima di tutto per simulare gli scenari possibili sul campo di battaglia, poi per stabilire gli obiettivi da colpire e per la valutazione di intelligence.