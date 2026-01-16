Logo Tgcom24
I dati Istat

L'inflazione torna a rialzare la testa: +1,5% nel 2025

L'incremento potrebbe"raggiungere anche i 561 euro per le coppie con due figli

di Caterina Ruggeri
16 Gen 2026 - 18:56
L'inflazione torna a rialzare la testa e passa dall'1% del 2024 al 1,5% del 2025. Un incremento che, spiega l'Unione Consumatori, potrebbe raggiungere anche i 561 euro per le coppie con due figli. Ma quello che preoccupa di più è che i prezzi del carrello volano ben oltre il deprezzamento del denaro. A rivelarlo sono i dati Istat dai quali emerge l'aumento del prezzo degli alimentari: + 24,9% negli ultimi cinque anni.

