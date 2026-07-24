L'India è la protagonista del calendario Pirelli 2027, raccontata dagli scatti del norvegese Sundsbø

“Se chiudi gli occhi e pensi all’India, che cosa vedi?”: è una domanda che contiene un’infinità di risposte, nell’impossibilità, forse, di raccontare un Paese e il suo popolo ricco di colori, sapori, tradizioni, bellezze, e contraddizioni. È iniziata così, l’avventura del Calendario Pirelli 2027. A mettere sulla stessa linea di mira testa, occhio e cuore, per dirla alla Bresson, il fotografo norvegese Sølve Sundsbø, e il maestro indiano Raghu Rai, scomparso prima di completare il lavoro. Il testimone è passato alla figlia, Avani Rai, fotografa di fama internazionale. “È un dialogo spirituale con le mie origini, mio padre direbbe che sto cercando il divino in tutto, ma in realtà sto cercando lui e questo è bellissimo”. In attesa di vedere il Calendario, il cui lancio è atteso in autunno, ecco le prime immagini del backstage.