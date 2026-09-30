l'incontro in piazza san pietro

L'incredibile Hulk da papa Leone

L'attore Lou Ferrigno ha incontrato il pontefice in Piazza San Pietro dopo l'udienza generale

30 Set 2026 - 16:56
01:27 
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