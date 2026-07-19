IRON DOME IN AZIONE

L'Idf intercetta frammenti di missili iraniani su Eilat

Si tratta dei residui di alcuni vettori lanciati da Teheran sulla Giordania

19 Lug 2026 - 15:54
00:25 
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