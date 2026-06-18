L'Europa soffoca: fino a 45 gradi tra Spagna e Portogallo

L'Europa si prepara a una nuova ondata di caldo eccezionale. Una massa d'aria rovente proveniente dal Nord Africa porterà temperature fino a 45 gradi in Spagna e Portogallo, 40 in Francia e oltre 35 in Germania. A preoccupare sono anche le notti tropicali, con temperature che in molte aree non scenderanno sotto i 20 gradi. A Versailles i turisti cercano riparo dal sole, mentre in Slovacchia la siccità ha costretto gli agricoltori ad anticipare i raccolti. Tra i simboli colpiti dal clima estremo c'è anche la leggendaria quercia di Robin Hood nella foresta di Sherwood: dopo oltre mille anni, secondo gli esperti, non avrebbe più prodotto foglie e potrebbe essere morta.