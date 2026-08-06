L'Europa nella morsa del caldo: registrati picchi di 45 gradi

Sono temperature mai viste per tanti capoluoghi europei. In Austria, il termometro ha superato i 41° al confine con la Slovacchia, a Varsavia e Berlino si superano facilmente i 35°, Parigi sfiora i 40° e Madrid li supera. Ma non solo, in alcune località del vecchio continente si sono registrati picchi tra i 45 e i 46 gradi. È l'effetto, prolungato, della vasta bolla anticiclonica di origine nordafricana che da settimane non sta lasciando scampo a tutto il mediterraneo e buona parte dell'Europa occidentale. Gli effetti sono evidenti: gli animali nelle campagne e negli zoo soffrono, ma non solo. In Ungheria a causa della scarsità d'acqua nel Danubio i reattori della centrale nucleare sono stati spenti perché non possono più essere raffreddati facilmente.