L'Europa ancora nella morsa del caldo: emergenza idrica in tantissime località

"Il caldo devastante di questa estate è solo un assaggio di ciò che ci aspetta in futuro" - avverte un'organizzazione indipendente di scienziati britannici. A Londra si toccano picchi di 37 gradi, e si registrano ritardi e cancellazioni dei treni a causa della dilatazione termica dei binari. La situazione peggiora nella contea meridionale dell'Hampshire, dove le temperature altissime e il calo delle precipitazioni hanno aumentato la siccità. Ma anche il resto d'Europa è in ginocchio, dalla Spagna ai Balcani è emergenza idrica in numerose località.