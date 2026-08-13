La situazione

L'Europa ancora nella morsa del caldo: emergenza idrica in tantissime località

A Londra si toccano picchi di 37° e dilatazione termica dei binari con conseguenti ritardi e cancellazioni dei treni

di Francesca Canto
13 Ago 2026 - 19:34
01:28 
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"Il caldo devastante di questa estate è solo un assaggio di ciò che ci aspetta in futuro" - avverte un'organizzazione indipendente di scienziati britannici. A Londra si toccano picchi di 37 gradi, e si registrano ritardi e cancellazioni dei treni a causa della dilatazione termica dei binari. La situazione peggiora nella contea meridionale dell'Hampshire, dove le temperature altissime e il calo delle precipitazioni hanno aumentato la siccità. Ma anche il resto d'Europa è in ginocchio, dalla Spagna ai Balcani è emergenza idrica in numerose località.

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