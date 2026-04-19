L'esploratore Max Calderan a Tgcom24: "Ecco come sopravvivere alle condizioni più estreme"
"Ci vuole grande preparazione fisica e tecnica, e"coltivare relazioni con la popolazione locale", ha detto
Max Calderan, esploratore di deserti - in particolare dell'area del Golfo - e consulente per il Medio Oriente racconta a Tgcom24 le sue avventure dal Sinai all'Arabia Saudita, e spiega come sopravvivere alle condizioni più estreme, da soli e con massicce escursioni termiche. "Ci vuole una grande preparazione fisica, tecnica, con tanti anni di esperienza, avendo anche relazioni con le persone che vivono in quei deserti, nella regione o nello Stato dove ci troviamo", spiega Calderan. "L'ultima mia esplorazione, quella di 1.200 chilometri in Arabia Saudita, è la risultante di anni e anni di investimenti, di preparazione tecnica e di relazioni personali", aggiunge.
Calderan ha fornito alcuni consigli per professionisti e imprese che investono in Medioriente. "Non è il momento di avere paura: è il momento di organizzarsi bene come se oggi fosse finito tutto. Serve prepararsi seguendo gli investimenti dei mercati locali, e da lì accordarsi. Chiamate i vostri interlocutori, instaurate rapporti personali. Non devi mandare la richiesta di un preventivo, ma... chiedere come stai".