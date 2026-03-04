Quinto giorno di conflitto

L'esercito israeliano si schiera vicino al confine con il Libano

Dal 2 marzo la zona dove si trovano le truppe di Israele ha visto una forte escalation dei combattimenti

04 Mar 2026 - 10:02
00:38 
videovideo

Truppe e artiglieria israeliane schierate vicino al confine con il Libano mentre la guerra aerea tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran entra nel suo quinto giorno. Dal 2 marzo la zona di confine tra Israele e Libano ha visto una forte escalation dei combattimenti dopo che Hezbollah libanese ha lanciato droni e missili contro Israele.

libano
israele
video evidenza