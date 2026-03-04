L'esercito israeliano si schiera vicino al confine con il Libano

Truppe e artiglieria israeliane schierate vicino al confine con il Libano mentre la guerra aerea tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran entra nel suo quinto giorno. Dal 2 marzo la zona di confine tra Israele e Libano ha visto una forte escalation dei combattimenti dopo che Hezbollah libanese ha lanciato droni e missili contro Israele.