L'erede di Kim Jong-Un potrebbe essere la figlia 13enne

Missili intercontinentali, parate che richiamano l'estetica sovietica e resort di lusso tra spiagge e montagne. Forse un giorno la Corea del Nord sarà di Ju Ae, la figlia del leader nordcoreano Kim Jong Un. Apparsa per la prima volta con il padre nel 2022 mentre lo accompagnava a supervisionare il lancio di un missile balistico intercontinentale, si presume che la giovane abbia appena 13 anni, anche se il regime non rende nota la sua età. A sostenere che Ju Ae potrebbe essere l'erede del padre sono i servizi segreti della rivale Corea del Sud secondo cui la continua presenza della giovane nelle foto ufficiali accanto al leader nordcoreano in eventi di alto profilo, tra cui la visita a Pechino lo scorso settembre, ne sarebbe la prova.