IDENTITA' MILANO 2026

L'equilibrio tra l'alta cucina, gestione familiare e sviluppo imprenditoriale

Enrico Cerea, chef del ristorante "Da Vittorio" di Brusaporto, Bergamo, ospite di Tgcom24 a Identità Milano 2026

09 Giu 2026 - 17:04
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