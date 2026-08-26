L'Empire State Building si illumina di rosa per ricordare Dolly Parton

Il celebre Empire State Building si è illuminato di rosa nella notte di New York per rendere omaggio a Dolly Parton, morta a 80 anni. Il colore scelto richiama lo stile inconfondibile della star americana, icona della musica country e protagonista anche del cinema. Un tributo nel cuore di Manhattan per ricordare un'artista entrata nella cultura popolare degli Stati Uniti. Ma sono numerose le dimostrazioni d'affetto in tutto il Paese: fan e ammiratori hanno deposto fiori sulla sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood, mentre alla Casa Bianca la bandiera americana è stata abbassata a mezz'asta.