Mai dimenticarsi la cintura

L'auto che trasporta Papa Leone frena bruscamente e per poco non sbatte la testa

L'episodio ha provocato solo un forte scossone senza conseguenze fisiche per il Pontefice

16 Nov 2026 - 13:57
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