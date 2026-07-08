"flotta ombra"

L'attacco dei droni ucraini alla petroliera russa nel Mar D'Azov

L'Ucraina colpisce altre nove petroliere della "flotta ombra" russa."Lo afferma il comandante delle forze dei droni

08 Lug 2026 - 11:50
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