L'arte effimera dei Madonnari incanta Taurianova

A Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, torna l'appuntamento più atteso dell'anno: il concorso internazionale dedicato ai madonnari, che per l'11esima edizione della manifestazione sono arrivati da tutto il mondo. Ed è proprio qui che l'asfalto si copre di colori e di intarsi. Figure sacre prendono forma grazie all'arte del gessetto, alla maestria degli artisti che creano davanti a passanti e curiosi. Al concorso di questa estate hanno partecipato 57 madonnari e si sono cimentati con il tema proposto per il 2026: "Il mondo con occhi umani, tra sacro e vissuto". E a fine kermesse la giuria incorona alcuni tra gli artisti, ma per tutti i partecipanti è stata una vittoria.