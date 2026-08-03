In provincia di Reggio Calabria

L'arte effimera dei Madonnari incanta Taurianova

Al concorso di questa estate, l'undicesima edizione della kermesse, hanno partecipato 57 artisti da tutto il mondo

di Roberta Fiorentini
03 Ago 2026 - 18:51
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A Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, torna l'appuntamento più atteso dell'anno: il concorso internazionale dedicato ai madonnari, che per l'11esima edizione della manifestazione sono arrivati da tutto il mondo. Ed è proprio qui che l'asfalto si copre di colori e di intarsi. Figure sacre prendono forma grazie all'arte del gessetto, alla maestria degli artisti che creano davanti a passanti e curiosi. Al concorso di questa estate hanno partecipato 57 madonnari e si sono cimentati con il tema proposto per il 2026: "Il mondo con occhi umani, tra sacro e vissuto". E a fine kermesse la giuria incorona alcuni tra gli artisti, ma per tutti i partecipanti è stata una vittoria.

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