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L'arrivo di Papa Leone XIV alla Sagrada Familia di Barcellona

Il pontefice è stato accolto dal re Felipe e dalla regina Letizia

10 Giu 2026 - 20:49
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